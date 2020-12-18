أطاحت الأجهزة الأمنية في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، غربي اليمن، بخلية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، تعمل على زرع العبوات الناسفة.

وقال مصدر أمني في التحيتا، إن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات استخباراتية تفيد بوجود خلية حوثية مكلفة من الميليشيات بزرع العبوات الناسفة.

وأكد المصدر، بحسب بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، الخميس، أن الأجهزة الأمنية قامت بتتبع بعض المشتبه بهم وداهمت منازلهم وعثرت داخلها على عبوات ناسفة، فيما تم ضبط المتورطين وثبت اعترافهم بالعمل مع الميليشيات الحوثية خلال التحقيق.

ويأتي هذا الإنجاز الأمني الجديد بعد يوم من القبض على خلية مماثلة تعمل لصالح ميليشيات الحوثي في المخا.

وأودت العبوات الناسفة والألغام التي تزرعها ميليشيا الحوثي، بحياة آلاف المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وآخرها انفجار عبوة ناسفة قبل أسابيع زرعها الحوثيون بخط التحيتا الخوخة وراح ضحيتها 12 مدنيا بينهم 6 قتلى و6 جرحى.

يُذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق اليمنية، ما أدى إلى مقتل وإعاقة الكثير من المدنيين بينهم نساء وأطفال.