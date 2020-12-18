  • مباشر
اللغة

صنعاء.. تهديد حوثي بإغلاق اتحاد نساء اليمن

التجاوزات الحوثية ضد المرأة اليمنية لا تنتهي
تعبيرية
اليمن والحوثي

صنعاء.. تهديد حوثي بإغلاق اتحاد نساء اليمن

تتعمد الميليشيا تضييق الخناق على نشاط منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

هددت ميليشيا الحوثي الانقلابية بإغلاق اتحاد نساء اليمن في مدينة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، على خلفية قيام الاتحاد بتنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بحقوق المرأة.

وأفادت مصادر حقوقية أن ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للحوثيين، هدد بإغلاق اتحاد نساء اليمن في صنعاء، بسبب تنفيذ فعاليات، غير مرخصة من قبله، داخل مبنى الاتحاد، وفق ما نقلته صحيفة "الشارع" اليمنية.

القضاء التركي يأمر بإبقاء كافالا قيد الاعتقال ويرجئ المحاكمة العرب والعالم تركيا القضاء التركي يأمر بإبقاء كافالا قيد الاعتقال ويرجئ المحاكمة

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي، فيصل مدهش، أحد مسؤولي ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، هدد بإغلاق الاتحاد، معتبراً أن وجوده بغير فائدة، وأنه يروج لثقافة غربية، حسب زعمه.

وذكرت المصادر أن الاتحاد في صنعاء، كان يضطر خلال الفترة الماضية إلى إقامة بعض الأنشطة داخل المبنى، بسبب مضايقات ميليشيا الحوثي، رغم الحصول على تصاريح منها.

وتتعمد الميليشيا الحوثية تضييق الخناق على نشاط منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها، وامتنعت عن منح العديد من المنظمات المحلية، التي أقامت فعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة، تصاريح جديدة لمشاريعها الإنسانية والإغاثية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً
خبير أوبئة عن كورونا: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021 خبير أوبئة عن كورونا: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021

الأكثر قراءة

الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة
دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان
برسالة طولها 2 كم.. تدشين حملة الأسد لانتخابات الرئاسة برسالة طولها 2 كم.. تدشين حملة الأسد لانتخابات الرئاسة
هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا
جيران منتجع ينوي ترمب السكن فيه لا يريدونه مقيماً بينهم جيران منتجع ينوي ترمب السكن فيه لا يريدونه مقيماً بينهم
بسبب تغيرات المناخ.. مرض قاتل ينتشر شمالًا في أميركا بسبب تغيرات المناخ.. مرض قاتل ينتشر شمالًا في أميركا

قبل أن تذهب

ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟
ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟

اكتشف المزيد