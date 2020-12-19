من هو وزير الداخلية اليمني الجديد؟

ضمت الحكومة اليمنية الجديدة التي أعلن عن تشكيلها، مساء الجمعة، بموجب اتفاق الرياض تعيين اللواء الركن، إبراهيم علي أحمد حيدان، وزيراً للداخلية.

ولد إبراهيم حيدان عام 1972 بمحافظة عدن، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارسها، وهو متزوج ولديه خمسة من الأبناء (ثلاثة أولاد وابنتين).

التحق بالكلية البحرية وتخرج منها برتبة ملازم، وتولى العديد من المناصب في المجال العسكري، منذ تخرجه من المدرسة البحرية- الكلية البحرية- حتى صار كبير المعلمين في الكلية، وتحمل مسؤولية الكلية، واستطاع نقل كل الطلبة إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة؛ لإتمام الامتحانات، بهدف التخرج، وكانت تلك هي الدفعة الأخيرة ما قبل الحرب، بعد أن تم إغلاق الكلية من قبل ميليشيات الحوثي.

وحصل اللواء الركن حيدان على دورة خارجية (قيادة وأركان) في سلطنة عمان ، وبعد إكماله لدورة القيادة والأركان في سلطنة عمان تم ابتعاثه للمشاركة في دورة تأهيلية في الولايات المتحدة الأميركية .

شارك في عملية تحرير مدينة عدن من سيطرة الميليشيات الحوثية في خريف 2015، وتحمل بعدها مسؤولية إعادة تأهيل اللواء الثالث حماية رئاسية.

وحصد حيدان شهادة زمالة الدفاع الوطني من الأكاديمية العسكرية العليا بصنعاء، وهو عضو في اللجنة الرئاسية لهيكلة الألوية العسكرية في المناطق المحررة وكذلك نائب رئيس اللجنة العسكرية لتنفيذ إتفاق الرياض.

ويمتلك اللواء الركن خبرة إدارية عميقة اكتسبها من خلال تدرجه في العديد من المناصب والمسؤوليات العسكرية التي عُين فيها طوال مسيرته، وكان آخرها تعيينه نائبا لمدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة.