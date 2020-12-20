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اليمن.. أوروبا تدعم تشكيل الحكومة والإرياني يحذر من انتهاك حوثي للأطفال

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
اليمن والحوثي

اليمن.. أوروبا تدعم تشكيل الحكومة والإرياني يحذر من انتهاك حوثي للأطفال

الاتحاد الأوروبي أكد عل تثمين جهود السعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، دعمه لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة. وعلى صعيد آخر، حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مجددا من تصاعد وتيرة عمليات تجنيد الحوثيين للأطفال.

وفي بيانه، أكد الاتحاد الأوروبي أن تشكيل حكومة اليمن في إطار تنفيذ اتفاق الرياض يمثل خطوة إيجابية نحو حل سياسي شامل.

وأضاف أن "أمام الحكومة الجديدة مهام صعبة وستحتاج إلى اتخاذ قرارات مهمة وشجاعة من أجل اليمن وشعبه".

وثمن الاتحاد، الجهود السعودية، وحث جميع الأطراف على ضمان التنفيذ السريع والكامل لبنود اتفاق الرياض.

وقال البيان: "يلتزم الاتحاد الأوروبي بسيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه وسيواصل دعم الجهود الرامية إلى حل سلمي للصراع".

وأضاف: "نشجع جميع أطراف الصراع على التواصل البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف المحادثات السياسية".

وأعلن اليمن، الجمعة، عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري وفق اتفاق الرياض.

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انتهاكات حوثية للأطفال

وفي شأن يمني آخر، حذر وزير الإعلام اليمني، الإرياني، من عمليات تجنيد الحوثيين للأطفال ودفعهم لجبهات القتال. وقال إن عمليات التجنيد تأتي بعد نفاد مخزون الحوثيين البشري في معاركهم "العبثية" وتنفيذا للأجندة الإيرانية في نشر "الفوضى والإرهاب" في المنطقة.

وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى تجنيد عشرة آلاف طفل خلال عامين، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حماية الطفل بإدانة "جرائم" وانتهاكات الحوثيين غير المسبوقة للطفولة في اليمن.

واختتم: "يجب أن تعمل تلك المنظمات على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استغلال الأطفال كوقود لمخططات الحوثيين وأنشطتهم الإرهابية، مع ضرورة تلبية مطالب اليمنيين في تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية".

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