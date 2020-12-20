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فيديو.. ميليشيا الحوثي تشيد محلات بمسجد في صنعاء

فيديو.. ميليشيا الحوثي تشيد محلات بمسجد في صنعاء

إمام المسجد: قيام عناصر ميليشيا الحوثي بالهدم وأعمال الحفر في البوابات الرئيسية والحرم الرئيس للمسجد وصرحه الغربي

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العربية.نت- أوسان سالم 

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استولت ميليشيا الحوثي على مساحات واسعة تابعة لمسجد الفردوس، بما فيها ملحق مصلى النساء، والأراضي المحيطة به، في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

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إلى ذلك، أفادت مصادر محلية أن عناصر الميليشيات الحوثية استولت على باحة مسجد الفردوس وملحقاته وشيدت محال تجارية لاستثمارها من قبل قياداتها، بعد أن أقدمت قبل أشهر على هدم سور ذات المسجد، وفق بيان نشره مؤسس وإمام المسجد محمد الشعراني، على صفحته بموقع "فيسبوك".

وكشف الشعراني، عن قيام عناصر ميليشيا الحوثي بالهدم وأعمال الحفر في البوابات الرئيسية والحرم الرئيس للمسجد وصرحه الغربي.

وذكر أن الميليشيات حولت ملحقات المسجد من شقة المؤذن ومسجد النساء إلى مقر خاص بها لعقد اجتماعها وتعاطي نبتة القات، متجاهلة مكانته وحرمته الدينية.

ويعد مسجد الفردوس الكائن في المدينة السكنية بحي سعوان، شرقي صنعاء، من مساجد اليمن الكبيرة ويتسع لـ 15 ألف مصل.

الصرخة داخل مسجد

وفي أغسطس الماضي اقتحم مسلحو الميليشيات جامع السنة في حي سعوان، واعتدوا على المصلين والطلبة وإمام المسجد، وأجبروهم على ترديد شعار "الصرخة" الخاص بها، وإلزامهم بالخطب الصادرة عن وزارة الأوقاف والإرشاد الخاضعة لسيطرتهم.

وأفادت مصادر محلية تعرض جميع محتويات المسجد للعبث والنهب.

وفي وقت سابق هدمت المليشيات عشرات المساجد بزعم وجود أسلحة حيناً، وآخر لكونها لا تخضع لسياسة فكرها المستورد من إيران، وحولتها إلى أوكار ومقار لعناصرها، بحسب وكالة "خبر" اليمنية.

يأتي ذلك في إطار استكمال فرض السيطرة على مساجد العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسلطة الميليشيا وفرض خطباء يدينون للجماعة بالولاء.

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