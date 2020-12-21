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مقتل قائد كتيبة حوثية في اشتباكات جنوب الحديدة

عناصر من ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
عناصر من ميليشيات الحوثي (فرانس برس)

مقتل قائد كتيبة حوثية في اشتباكات جنوب الحديدة

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

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أفادت مصادر عسكرية يمنية، الاثنين، بمقتل قائد كتيبة تابعة للحوثيين في اشتباكات جنوب الحديدة.

وتكبّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمني وغارات مركّزة شنها طيران تحالف دعم الشرعية.

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وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، أن العشرات من عناصر الميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش والمقاومة الشعبية أثناء محاولتها الهجوم على أحد المواقع العسكرية في أطراف جبل مراد.

ونقل البيان عن مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع حوثية حاولت الفرار من أرض المعركة، وأسفر القصف عن سقوط غالبية العناصر الفارّة بين قتيل وجريح.

بالتزامن، استهدف طيران التحالف تعزيزات كانت في طريقها لإنقاذ الموقف وأسفرت الغارات عن تدمير كل الآليات والأطقم التي كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر ومقتل جميع من كانوا على متنها.

إلى ذلك، اعتبرت المصادر أن اليوم بمثابة يوم أسود على الميليشيات جراء الهزيمة التي تجرّعتها في أكثر من موقع.

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