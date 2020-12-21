نداء استغاثة من أمهات المختطفين بصنعاء.. "وضعهم لا إنساني"

في اليمن، لا صوت يعلو فوق صوت أمهات المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء، للمطالبة بإنقاذ فلذات أكبادهم من براثن المرض.

وفي هذا الشأن، أطلقت رابطة أمهات المختطفين نداء استغاثة عاجلة من أمام مكتب الصليب الأحمر لإنقاذ 50 مختطفاً مريضاً في سجن الأمن السياسي بصنعاء، وقالت إن المختطفين المرضى يزداد وضعهم سوءاً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز اللا إنسانية التي يعيشونها داخل السجن.

كما طالبت بسرعة تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمختطفين المرضى والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، محملة ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين وسلامتهم.

أمراض شديدة

وأضافت الأمهات في وقفة احتجاجية نفذتها أن المختطفين المرضى يعانون من أمراض شديدة ومختلفة منها الجلطات وأمراض الصرع والإصابات الشديدة في العمود الفقري وأمراض القلب والكلى والجيوب الأنفية والعيون.

إلى ذلك، استنكر البيان الإهمال الطبي بحق المختطفين بسجن الأمن السياسي والوضع اللا إنساني المعاش في السجن لمواطنين مدنيين اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم دون مسوغ قانوني.

مناشدة للمبعوث الأممي

وبالتزامن مع دخول فصل الشتاء الذي يعاني فيه المختطفين من البرد الشديد الذي يزيد من معاناة أمراضهم، طالب بيان الأمهات المبعوث الأممي بالضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح جميع المختطفين المرضى من سجن الأمن السياسي بصنعاء، مناشدات جميع المنظمات الحقوقية وفي مقدمتهم الصليب الأحمر الوقوف معهن لانقاذ المختطفين والمخفيين قسراً وعدم خذلانهم وتركهم منسيين ظلماً خلف قضبان السجون.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تحتجز في سجونها الآلاف من اليمنيين المناوئين لها وتمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وتمنع الزيارات عنهم.

كما تمنع الميليشيات إدخال الطعام والدواء لهم مما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة في أوساطهم، في حين تفاجـأت بعض الأسر بخروج ذويها جثثا هامدة، والبعض الآخر خرج مشلولا جراء عمليات التعذيب.