  • مباشر
اللغة

فيديو.. مقتل 10 قناصة من ميليشيا الحوثي في غرب اليمن

اليمن الحوثي
اليمن الحوثي

فيديو.. مقتل 10 قناصة من ميليشيا الحوثي في غرب اليمن

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الثلاثاء، مقتل 10 من قناصة ميليشيا الحوثي، بعد رصد دقيق لمواقع تمركزهم بين المزارع الكثيفة على خط زبيد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

إلى ذلك، قال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن وحدة مكافحة القناصة تعاملت بنجاح مع دفعة القناصة التي دفعت بها الميليشيات الحوثية، مؤخراً إلى قطاع الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

ونشر الإعلام العسكري فيديو يوثق مصرع القناصة العشرة للميليشيات الحوثية.

في السياق، منيت ميليشيا الحوثي، الثلاثاء، بهزيمة جديدة في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة بعد محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع القوات المشتركة سقط اثره قتلى وجرحى بصفوف ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر عسكرية إن الميليشيات الحوثية نفذت محاولة تسلل فاشلة من مناطق سيطرتها في قرية المقانع وقرية الشعينة باتجاه مواقع القوات المشتركة جنوب وجنوب شرق حيس.

وأضافت، أن القوات المشتركة تصدت للعناصر الحوثية المتسللة واجبرتها على التراجع والفرار، باتجاه مواقع تمركزها جنوب وجنوب شرق جبهة حيس.

وأوقعت المعارك عديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية خلال المواجهات التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وفق المصادر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بسبب كوفيد-19.. 2020 عام استثنائي للعلوم بسبب كوفيد-19.. 2020 عام استثنائي للعلوم
عن عن "ما وراء الطبيعة".. ماذا قال أحمد أمين للعربية.نت؟

الأكثر قراءة

قصة قصة "الساحر المصري" وخنقه ابنته حتى الموت في نيويورك
جريمة أخرى جريمة أخرى "غامضة" لمصور بلبنان.. هل لها علاقة بمرفأ بيروت؟
عراقي قتل شقيقتيه بـ 10 رصاصات يقع في قبضة الشرطة عراقي قتل شقيقتيه بـ 10 رصاصات يقع في قبضة الشرطة
بعد غلق مطارات المنطقة.. مصر تكشف طبيعة الحركة بمطاراتها بعد غلق مطارات المنطقة.. مصر تكشف طبيعة الحركة بمطاراتها
بعد الصحة العالمية.. تأكيد أميركي حول كورونا المتحور بعد الصحة العالمية.. تأكيد أميركي حول كورونا المتحور
سناء جميل.. طردتها عائلتها بسبب الفن ولم يحضروا جنازتها سناء جميل.. طردتها عائلتها بسبب الفن ولم يحضروا جنازتها

قبل أن تذهب

متى نرى علامة "آبل" على سيارة ذاتية القيادة؟
متى نرى علامة "آبل" على سيارة ذاتية القيادة؟

اكتشف المزيد