  • مباشر
اللغة

التحالف: تدمير 175 لغماً بحرياً حوثياً صنعوا في إيران

مسام اليمن تفكيك ألغام حوثية الألغام الحوثية الحوثي الحوثيين
ألغام حوثية (أرشيفية)

التحالف: تدمير 175 لغماً بحرياً حوثياً صنعوا في إيران

الفرق الهندسية كانت أتلفت 250 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في الطرق والمناطق الآهلة بالسكان في مديرية خب والشعف

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، تدميره لـ 175 لغماً بحرياً زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائياً في اليمن.

فيديو.. مقتل 10 قناصة من ميليشيا الحوثي في غرب اليمن اليمن اليمن والحوثي فيديو.. مقتل 10 قناصة من ميليشيا الحوثي في غرب اليمن

وأوضحت المعلومات أن الألغام البحرية المكتشفة من نوع "صدف" إيراني الصنع.

وأكد التحالف على أن زراعة الميليشيات للألغام البحرية تهديد خطير للملاحة والتجارة العالمية.

كمية جديدة

يشار إلى أن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، كانت أتلفت أمس الأربعاء، كمية جديدة من الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الطرق بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف.

بدوره، كشف مدير البرنامج العميد أمين العقيلي، عن أن الفرق الهندسية أتلفت 250 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في الطرق والمناطق الآهلة بالسكان في مديرية خب والشعف، مؤكدًا تطهير مناطق واسعة في المديرية وتأمين عدة طرق وفتحها أمام المركبات ووضع إشارات عليها تؤكد أنها أصبحت آمنة.

إلى ذلك، دعا مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، السكان والمسافرين إلى الابتعاد عن الطرق المهجورة وغير المأهولة والحرص على العبور مع الطرق تم وضع إشارات تؤكد أنها آمنة وتم تطهيرها من الألغام.

من ميليشيات الحوثي
من ميليشيات الحوثي

وأشار إلى أن الفرق الهندسية مستمرة في عملها في نزع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية في مناطق عالية التأثير من مناطق رعي وسكنية ومن طرق عامة، مؤكداً إرسال فرق هندسية أخرى إلى الجوف لتوسيع نطاق العمل وتطهير مناطق أوسع لإنقاذ حياة المدنيين.

قتلى وجرحى

في السياق، قتل مواطن وأصيب طفل إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية، شمال مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

فرق مسام تنزع ألغام حوثية في اليمن
فرق مسام تنزع ألغام حوثية في اليمن

وقالت لجنة الحقوق والإعلام بالمحافظة، في بيان صحافي، إن لغماً أرضياً زرعته الميليشيا الحوثية في وادي هراب، شمال مديرية الحزم، أودى بحياة المواطن عايض علي الصيدي، وأصيب الطفل فايز علي شمعان إصابة خطيرة.

كما استنكر البيان استمرار الممارسات الإجرامية الحوثية بحق المدنيين بزراعتها آلاف الألغام بشكل عشوائي وتحويلها للكثير من المناطق المدنية إلى حقول موت محققة تهدد حياة وسلامة المواطنين.

وضع كارثي

يذكر أن تقريراً حقوقياً كان كشف مؤخراً أن الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، أودت بحياة 190 شخصاً و385 حالة جرح وتشويه وإعاقة حتى نهاية العام الماضي.

وأوضح مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف، أن معظم مناطق المحافظة ملوثة بالألغام وتمر بوضع كارثي، حيث عمد الحوثيون إلى زراعة حقول واسعة وعشوائية من الألغام في الأراضي الزراعية والطرقات والمباني الحكومية والمدارس ومناطق تحركات المواطنين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

صور مؤلمة من اليمن.. أطفال يربتون على جثة أمهم صور مؤلمة من اليمن.. أطفال يربتون على جثة أمهم
خطوة غريبة من تويتر تجاه بايدن.. حذف ملايين المتابعين خطوة غريبة من تويتر تجاه بايدن.. حذف ملايين المتابعين

الأكثر قراءة

هزّت عائلة زوجته.. عقوبات تضرب عصب اقتصاد الأسد هزّت عائلة زوجته.. عقوبات تضرب عصب اقتصاد الأسد
طفرات كورونا تسابق لقاحاته.. بريطانيا ترصد تحورا ثانيا طفرات كورونا تسابق لقاحاته.. بريطانيا ترصد تحورا ثانيا
لقطات مسربة للحظة وصول واغتيال قاسم سليماني لقطات مسربة للحظة وصول واغتيال قاسم سليماني
كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح
8 أعراض لنقص فيتامين C من بينها ضعف المناعة 8 أعراض لنقص فيتامين C من بينها ضعف المناعة
الصحة العالمية: الفترة المقبلة ستكون صعبة على إقليم شرق المتوسط الصحة العالمية: الفترة المقبلة ستكون صعبة على إقليم شرق المتوسط

قبل أن تذهب

هل تستغل تركيا سحب أميركا قواتها من الصومال؟
هل تستغل تركيا سحب أميركا قواتها من الصومال؟

اكتشف المزيد