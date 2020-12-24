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صور مؤلمة من اليمن.. أطفال يربتون على جثة أمهم

الأطفال فوق جثة امهم
الأطفال فوق جثة امهم

صور مؤلمة من اليمن.. أطفال يربتون على جثة أمهم

بالصور.. أطفال فوق جثة أم ضربها مسلحو الحوثي حتى الموت

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العربية.نت - أوسان سالم 

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على مرأى من أطفالها، اقتحم مسلحون حوثيون من إدارة أمن العدين في محافظة إب، وسط اليمن، منزل امرأة وانهالوا عليها ضربا حتى الموت.

وأفاد ناشطون يمنيون، الخميس، أن مسلحين حوثيين على متن طقم عسكري اقتحموا منزل أحد المواطنين بمديرية العدين فجر اليوم، واعتدوا على زوجته، أمام أولادها الأربعة.

جثة الأم وبجانبها أطفالها
جثة الأم وبجانبها أطفالها

كما أشاروا إلى أن الأم نقلت إلى مستشفى العدين، لكنها فارقت الحياة على الفور تاركة خلفها أربعة أطفال، معتبرين تلك الجريمة "وصمة عار في جبين كل يمني لا يقف ضد تلك الميليشيات".

وبحسب المعلومات، فإن المسلحين الحوثيين كانوا يبحثون عن زوج القتيلة بحجة أنه مطلوب بتهمة السرقة، وعندما لم يجدوه في المنزل بعد اقتحامه اعتدوا على زوجته وأطفاله بوحشية أدت إلى موت الأم.

أحد أطفال الأم المقتولة
2 صور أحد أطفال الأم المقتولة
2 صور
أحد أطفال الأم المقتولة
أحد أطفال الأم المقتولة
أصغر أطفال الزوجة المقتولة رضيع لا يتعدى 5 أشهر
أصغر أطفال الزوجة المقتولة رضيع لا يتعدى 5 أشهر

"يربتون على جثة"


وتناقل الناشطون صورا موجعة للأطفال وهم يربتون على جثة أمهم بعد قتلها في اعتداء وحشي غير مسبوق من قبل ميليشيا الحوثي.

كما نشروا صورة شكوى من والد المرأة القتيلة، ويدعى علي عبدالكريم العشاري، الذي طالب بتحويل الجثة للطبيب الشرعي لتشريحها.

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