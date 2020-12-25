التحالف: ارتطام لغم حوثي بسفينة تجارية في البحر الأحمر

في استمرار لتهديدها سلامة الملاحة، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، ارتطام لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر.

وأضاف أن أضرارا طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية.

كما أكد في بيان، ارتفاع النشاط الإرهابي للميليشيات عبر زراعة الألغام بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وشدد على أن زراعة الألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

ألغام وزوارق مفخخة

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لطالما عمدت إلى تهديد الملاحة في المنطقة سواء عبر الألغام أو عبر إرسال الزوارق المفخخة. وقبل أسبوعين، أعلن التحالف أيضا رصد محاولة الميليشيات القيام بعمل عدائي باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما من محافظة الحديدة.

صور للسفينة بعد تعرضها لارتطام لغم بحري حوثي

إلا أن قوات التحالف دمرت الزورقين المفخخين اللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

يذكر أن الميليشيات الحوثية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ولنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.