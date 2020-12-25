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محافظ الجوف اليمنية يحذر من مخطط حوثي لإثارة النعرات

Houthi troops ride on the back of a police patrol truck after participating in a Houthi gathering in Sanaa, Yemen February 19, 2020. (Reuters)
عناصر حوثية - أرشيفية

محافظ الجوف اليمنية يحذر من مخطط حوثي لإثارة النعرات

محافظ الجوف اليمنية أمين العكيمي: الميليشيات الحوثية تسعى "لخلخلة وحدة المجتمع اليمني"

متابع الغاء المتابعة

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حذر محافظ الجوف اليمنية، أمين العكيمي، الجمعة، من مخطط لميليشيا الحوثي لإثارة النعرات والخلافات بين القبائل اليمنية بهدف إدخالها في "معترك دموي كارثي" قد يطال الجميع ويتسبب بمزيد من نزف الدم اليمني.

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وقال إن الميليشيات الحوثية تسعى "لخلخلة وحدة المجتمع اليمني"، كونها تحمل عداء وحقدا طائفيا ممنهجا لليمن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

كما أضاف: أدعو وجهاء وأبناء الجوف والمحافظات المجاورة إلى ضرورة الالتحام والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه "المشاريع الخبيثة".

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