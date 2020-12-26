التحالف: باليستي حوثي أطلق من عمران وسقط في الجوف

أعلن المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخا باليستيا صباح اليوم السبت من محافظة عمران، فسقط داخل محافظة الجوف باليمن.

كما أضاف أن الميليشيات مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية التي تسقط عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية وتهدد حياة المئات من المدنيين.

إلى ذلك، شدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات "الصارمة والرادعة" لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران غالبا ما تنتهج سياسة إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المناطق السكنية، كما تعمد إلى تفخيخ الزوارق وزرع الألغام البحرية، مهددة الملاحة في البحر الأحمر.