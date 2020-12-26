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هادي: الاقتصاد أهم أوليات الحكومة اليمنية الجديدة

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

هادي: الاقتصاد أهم أوليات الحكومة اليمنية الجديدة

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دبي - العربية.نت

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شدد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، خلال اجتماع اليوم السبت مع الحكومة الجديدة بعد أدائها القسم على أن أهم الأولويات هي مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم العملة الوطنية وبناء وتعزيز إيرادات الدولة ومؤسساتها المختلفة.

كما دعا إلى عقد أول اجتماع رسمي للحكومة في عدن وبشكل عاجل، وجعل المدينة خالية أولاً من كافة الوحدات العسكرية وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها.

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استكمال استحقاقات اتفاق الرياض

وأشار إلى أن الحكومة معنية بمتابعة ما تبقى من استحقاقات اتفاق الرياض خاصة الجانب العسكري والأمني، بما في ذلك استكمال الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية.

كما أضاف: "أنا على ثقة كاملة من دعم السعودية للاقتصاد اليمني".

اجتماع الحكومة الجديدة مع هادي
اجتماع الحكومة الجديدة مع هادي

إلى ذلك، شدد على أن المشروع الحوثي يشكل خطرا على كل اليمنيين بدون استثناء من صعدة وحتى المهرة.

من جهته، قال رئيس الوزراء معين عبد الملك "إن المسؤولية ثقيلة ولكن سنعمل بشكل جماعي على تجاوز التحديات في مختلف المجالات".

وأدت الحكومة اليمنية الجديدة، التي شكلت الأسبوع الماضي بموجب اتفاق الرياض، اليمين الدستورية، أمام الرئيس اليمني، تمهيداً لعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها.

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