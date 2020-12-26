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 مقتل طفل يمني برصاص قناص حوثي في البيضاء

مقتل طفل يمني
مقتل طفل يمني

 مقتل طفل يمني برصاص قناص حوثي في البيضاء

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العربية.نت - أوسان سالم 

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في جريمة جديدة بحق المدنيين اليمنيين، أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، على قنص طفل عقب أدائه صلاة اليوم الجمعة في مديرية الزاهر، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

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وأفادت مواقع اخبارية محلية، إن ميليشيات الحوثي المتمركزة في موقع ضحوة استهدفت الطفل فضل أحمد جنيد الحميقاني بعيار متوسط فور خروجه من أداء صلاة الجمعة.

وأضافت، أن الطفل رياض البالغ من العمر 13 عاماً، فارق الحياة على الفور.

وأوضحت أنه تم استهداف الطفل رياض بالقرب من منزله في قرية غول السقل بمديرية الزاهر ال حميقان برصاصة قناص حوثي أثناء عودته برفقة إخوانه من صلاة الجمعة.

تأتي هذه الجريمة في سياق جرائم الميليشيات الحوثية المتصاعدة مؤخراً بحق المدنيين في محافظة البيضاء وبقية المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، حيث شهدت مناطق عدة جرائم بشعة ارتكبها عناصر وقيادات الميليشيا كان آخرها اقتحام منزل في محافظة إب والاعتداء على ربة المنزل ضربا أمام أطفالها حتى الموت.

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