أسقطت الدفاعات الجوية التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة حوثية مسيرة، كانت تحلق اليوم الأحد، فوق مدينة المخا الساحلية، غرب اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن دفاعات التحالف تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية كانت تحلق فوق مدينة المخا، في الساحل الغربي.

وفي سياق متصل، رصدت القوات المشتركة، الأحد، 7 طائرات استطلاع لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، فوق مناطق متفرقة من الحديدة، في سياق خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

وأفاد مصدر عملياتي في القوات المشتركة، أن طائرات الاستطلاع الحوثية البالغ عددهن 7 طائرات حلقن فوق ثلاث مناطق من الحديدة.

وأوضح المصدر، أن 3 طائرات تم رصدهن فوق منطقة الجبلية، فيما جرى رصد 4 طائرات فوق مدينتي حيس والتحيتا، بواقع طائرتين في كل مدينة.

تحركات لعشرات الطائرات الحوثية

وكانت القوات المشتركة قد رصدت تحركات عشرات الطائرات المسيرة الحوثية، خلال الأيام الماضية، فوق مديريات الساحل الغربي "جنوب الحديدة وغرب تعز".

وتستخدم ميليشيات الحوثي الطائرات المسيرة في عمليات تصوير مواقع ورصد تحركات القوات المشتركة في الساحل من أجل استهدافها.

وكثفت ميليشيات الحوثي، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، "إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، والتي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.