  • مباشر
اللغة

دفاعات التحالف تسقط طائرة حوثية مسيرة غرب اليمن

طائرة حوثية
الطائرة الحوثية التي اسقطت
اليمن والحوثي

دفاعات التحالف تسقط طائرة حوثية مسيرة غرب اليمن

قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، "إنها  مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة حوثية مسيرة، كانت تحلق اليوم الأحد، فوق مدينة المخا الساحلية، غرب اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن دفاعات التحالف تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية كانت تحلق فوق مدينة المخا، في الساحل الغربي.

وفي سياق متصل، رصدت القوات المشتركة، الأحد، 7 طائرات استطلاع لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، فوق مناطق متفرقة من الحديدة، في سياق خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

طائرة حوثية
طائرة حوثية

وأفاد مصدر عملياتي في القوات المشتركة، أن طائرات الاستطلاع الحوثية البالغ عددهن 7 طائرات حلقن فوق ثلاث مناطق من الحديدة.

وأوضح المصدر، أن 3 طائرات تم رصدهن فوق منطقة الجبلية، فيما جرى رصد 4 طائرات فوق مدينتي حيس والتحيتا، بواقع طائرتين في كل مدينة.

تحركات لعشرات الطائرات الحوثية

وزير خارجية البحرين: نثق بالدور السعودي لتعزيز الحوار الخليجي الخليج العربي وزير خارجية البحرين: نثق بالدور السعودي لتعزيز الحوار الخليجي

وكانت القوات المشتركة قد رصدت تحركات عشرات الطائرات المسيرة الحوثية، خلال الأيام الماضية، فوق مديريات الساحل الغربي "جنوب الحديدة وغرب تعز".

وتستخدم ميليشيات الحوثي الطائرات المسيرة في عمليات تصوير مواقع ورصد تحركات القوات المشتركة في الساحل من أجل استهدافها.

وكثفت ميليشيات الحوثي، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، "إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، والتي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا
قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020 قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020

الأكثر قراءة

ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه
كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم
جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً
أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت! أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت!
فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا
بعد تلقي ولي العهد السعودي اللقاح.. التسجيل يرتفع 5 أضعاف بعد تلقي ولي العهد السعودي اللقاح.. التسجيل يرتفع 5 أضعاف

قبل أن تذهب

أطماع تركيا بهذه المناطق الاستراتيجية في ليبيا
أطماع تركيا بهذه المناطق الاستراتيجية في ليبيا

اكتشف المزيد