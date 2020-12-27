  • مباشر
اللغة

صور.. العثور على ألغام بحرية زرعها الحوثيون في البحر الأحمر

1
لغم بحري زرعه الحوثيون

صور.. العثور على ألغام بحرية زرعها الحوثيون في البحر الأحمر

بعد يومين من اكتشاف 4 ألغام بحرية وإتلافها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الجيش اليمني، العثور على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، مساء السبت، في بيان مقتضب، إن "التشكيل البحري التابع للمنطقة عثر على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر".

وأوضح أن هذا يأتي بعد يومين من اكتشاف أربعة ألغام بحرية، وإتلافها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، مساء الجمعة، ارتطام لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر.

وأكد في بيان ارتفاع النشاط الإرهابي للميليشيات عبر زراعة الألغام بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وشدد على أن زراعة الألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أنه دمر 175 لغماً بحرياً زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائياً في اليمن.

وأوضحت المعلومات أن الألغام البحرية المكتشفة من نوع "صدف" إيراني الصنع.

7 صور
7 صور
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بهذه الكلمات الغريبة.. ودّع هذا الرسام العالم وانتحر بهذه الكلمات الغريبة.. ودّع هذا الرسام العالم وانتحر
دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا المستقبلي على بعض المتعافين دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا المستقبلي على بعض المتعافين

الأكثر قراءة

ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه
كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم
جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً
رئيس بولندا الأسبق والحائز على نوبل: أنا مفلس وجيبي خاوٍ رئيس بولندا الأسبق والحائز على نوبل: أنا مفلس وجيبي خاوٍ
تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة
فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا

قبل أن تذهب

مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا
مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا

اكتشف المزيد