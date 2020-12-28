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اليمن يطالب بضغط دولي لوقف الاعتداءات الحوثية على مأرب

وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد بن مبارك
وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك
اليمن والحوثي

اليمن يطالب بضغط دولي لوقف الاعتداءات الحوثية على مأرب

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم 

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دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد بن مبارك، الاثنين، المجتمع الدولي للضغط على ميليشيات الحوثي لوقف الاعتداءات على محافظة مأرب شمالي شرق البلاد، وإلزامها بالسماح للفريق الأممي بصيانة خزان صافر النفطي.

جاء ذلك خلال اتصال مرئي مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي، بحث معها الجهود المبذولة لتحقيق السلام والتطورات السياسية في اليمن، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واستعرض وزير الخارجية اليمني، الاعتداءات والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي على محافظة مأرب، التي تضم مئات الآلاف من النازحين، وتشهد موجات متتالية من المهاجرين الأفارقة، مشددا على ضرورة توجيه رسائل من المجتمع الدولي بضرورة وقف الاعتداء الحوثي على المحافظة.

وأكد بن مبارك، أن وقف الحرب وإحلال السلام هو الهدف المشترك للحكومة والمجتمع الدولي.

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كما شدد على أهمية إبقاء التركيز على قضية الخزان النفطي صافر، والتعامل مع هذه القضية بشكل مستقل، وإلزام ميليشيا الحوثي بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان لتقييم حالته، لافتا إلى الخطر البيئي والإنساني الذي يشكله على اليمن والمنطقة.

من جانبها، جددت وزيرة خارجية السويد، استمرار دعم بلادها لليمن على الصعيدين السياسي والإنساني. وباركت التقدم الحاصل في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية.

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