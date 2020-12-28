أقدم قيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية، على إيقاف حفل غنائي تؤديه فتيات في فعالية بمحافظة إب، وسط اليمن، وطردهن من القاعة بذريعة تحريم الغناء.

وأفادت مواقع اخبارية محلية، أن المدعو حارث المليكي، المعين من قبل ميليشيا الحوثي وكيلاً لمحافظة إب لشؤون السياحة، طرد عددا من الفتيات دون سن العاشرة من المنصة خلال تنظيم مكتب السياحة لفعالية، أمس الأحد، حضرها عدد من القيادات الحوثية.

ولفتت إلى أن القيادي في الميليشيات صب جام غضبه على الفتيات الصغيرات والمنظمين الذين قال إنهم سمحوا باستقدام الفتيات لترديد النشيد تحت ذريعة أن تواجدهن بين الرجال "غير جائز"، وان الغناء حرام.. مؤكدة ان القيادي الحوثي تصرف بصورة همجية وغير أخلاقية، مع الفتيات الصغيرات مبرراً تصرفه بأن ما تقوم به الفتيات "لا يجوز ومحرم شرعا".

وبحسب شهود عيان، فقد غادرت الزهرات وهن يبكين نتيجة قساوة التعامل معهن بصورة لاقت استياء واسعا في أوساط الحاضرين ودفع معظمهم للمغادرة.

وعبر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعية، عن استيائهم بما قام به القيادي الحوثي، واصفين ذلك التصرف بتصرفات "داعش"، كما أنه لا يليق برجل يشغل منصب وكيل للسياحة.

وتمنع ميليشيا الحوثي الأجواء الاحتفالية والموسيقى والغناء في الأماكن العامة والتعليم المختلط بمناطق سيطرتها حيث شهدت عدة مدن يمنية حالات اعتداء من مسلحي الحوثي على مدنيين في أعراس وحفلات تخرج.