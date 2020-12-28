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فيديو.. قصف حوثي على مجمع صناعي بالحديدة يخلف ضحايا مدنيين

قصف حوثي على مأرب
أرشيفية
اليمن والحوثي

فيديو.. قصف حوثي على مجمع صناعي بالحديدة يخلف ضحايا مدنيين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

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جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الاثنين، قصفها المدفعي على أحد المجمعات الصناعية، في مدينة الحديدة غربي اليمن، ما أدى إلى إصابة 5 عمال، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن خمسة عمال أصيبوا جراء قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، على مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في مدينة الحديدة.

ونقل عن مصدر محلي قوله، إن خمسة عمال أصيبوا أثناء أداء أعمالهم في مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي إثر إطلاق الحوثيين عددا من قذائف الهاون على المجمع.

وأضاف أن المصابين تم إسعافهم إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية، ثم جرى تحويلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا لخطورة إصابتهم.

وأشار المصدر إلى أن القصف خلف أضرارا مادية في مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي الذي كان يجري إعادة تأهيله.



وجاءت هذه الجريمة بعد أسابيع من سقوط 16 مدنياً ما بين قتيل وجريح من عمال مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي جراء قصف الميليشيات الحوثية للمجمع، وقبلها ارتكبت الميليشيات مجزرة مروعة بحق النساء والأطفال في الدريهمي راح ضحيتها 17 مدنياً ما بين قتيل وجريح، سبقتهما سقوط 12 مدنياً ما بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في طريق التحيتا الخوخة.

وتعرض المجمع الصناعي بالحديدة لاستهدافات متكررة من قبل ميليشيات الحوثي منذ بدء سريان الهدنة الأممية أواخر العام 2018.

وتضاف هذه الجريمة إلى آلاف الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مختلف مناطق الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية المتمثلة باتفاق ستوكهولم.

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