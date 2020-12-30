الحكومة اليمنية: لن نتراجع وسنمارس عملنا رغم التحديات

بعدما هز انفجار ضخم مطار عدن، الأربعاء، في محاولة استهداف فاشلة لطائرة تقل وزراء الحكومة اليمنية، أكد رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة لن تتراجع وستمارس عملها رغم التحديات.

وقال معين عبدالملك عبر تويتر: "نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير".

كما أضاف "العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا، ولن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار".

نحن واعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم ولن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. — معين عبد الملك Maeen Abdulmalek (@DrMaeenSaeed) December 30, 2020

من جانبه، أكد المستشار السياسي لرئيس الحكومة اليمنية، مواصلة العمل لإنهاء انقلاب الحوثي.

وقال في اتصال مع "العربية"، سنكشف المسؤول عن العمل الإرهابي الجبان، وسنكثف الإجراءات الأمنية.

كما أضاف "بالعمل سنتجاوز الصعاب، ومعركة استعادة الدولة ليست سهلة".

لم يصابوا بأذى

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، إن رئيس وأعضاء الحكومة لم يصابوا بأي أذى.

وقال في اتصال مع "العربية"، قوات تحالف دعم الشرعية نقلت أعضاء الحكومة اليمنية وتوفر لهم الحماية اللازمة. كما وصف استهداف المطار لحظة وصول الحكومة بأنه "عمل جبان وغادر".

وقال إن جميع الوزراء كانوا في الطائرة لحظة وقوع الانفجار، باستثناء وزير الدفاع الذي لم يكن ضمن الوفد.

ميليشيا الحوثي وراء التفجير

من جانبه، غرد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قائلاً إن الهجوم الجبان نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

الحكومة اليمنية للعربية: استهداف مطار عدن لدى وصول الحكومة عمل جبان وغادر#العربية pic.twitter.com/dq4ep182XI — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 30, 2020

وكتب في تغريدة نشرها على تويتر "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني، وأن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

بدروه، أكد وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، أنهم بخير، وقال "نحن بخير.. حفظ الله عدن وأبعد عنها كل شر".

ووصف رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني، التفجير بالعمل الجبان الذي لن يثني الحكومة عن أداء دورها وممارسة مهامها.

وقال "كل مؤسسات الدولة يجب أن تتواجد في عدن كرد على المجرمين".

3 قذائف هاون

هذا ووقعت 3 انفجارات بقذائف هاون بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن، الأربعاء.

نطمئن ابناء شعبنا العظيم ان جميع اعضاء الحكومة بخير، ونؤكد ان الهجوم الارهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وان دمائنا وارواحنا لن تكون اغلى من دم اليمنيين

نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 30, 2020

وقال مراسل "العربية"، إن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، مشيراً إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، من بينهم نائب وزير النقل في عدن ومسؤول آخر محلي، وإصابة عدد كبير من الطواقم الإعلامية.

كما أكد أن الانفجار كان ضخما، وصاحبه إطلاق نار، وتم نقل جميع الوزراء إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار، مبيناً أن "رئيس الحكومة اليمنية وأعضاءها لم يصابوا في الهجوم ونقلوا لمكان آمن".