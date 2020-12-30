فيديو وصور مؤلمة.. جثث وجرحى خارج مطار عدن

دوت 3 انفجارات في مطار عدن، الأربعاء، بحسب ما أفاد مراسل "العربية"، وذلك بعد قليل من وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة، التي كان من المفترض أن تستأنف عملها اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة.

وأوضح المراسل أن 3 قذائف استهدفت صالة المطار، بحسب ما نقل عن مصدر عسكري، في حين رجحت مصادر من داخل المطار احتمال أن يكون الهجوم نفذ عبر طائرات مسيرة.

إلى ذلك، أكد أن أياً من أعضاء الحكومة لم يصب بأذى، وتم نقل رئيسها معين عبد الملك وبقية الوزراء بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة، إلا أنه أشار إلى وقوع عدد كبير من الإصابات والجرحى والقتلى في الهجوم المفاجئ.

وأفادت المعلومات الأولية بوقوع 25 قتيلاً وجريحا في الهجوم.

يذكر أن الحكومة الجديدة أبصرت النور في 18 ديسمبر الجاري، بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض.

وتولى رئاستها معين عبدالملك، فيما تم اختيار محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية، وحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية.

وأقسمت اليمين الدستورية قبل يومين أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي شدد في حينه على ضرورة استئناف العمل على تذليل الصعاب الاقتصادية وتثبيت الأمن.