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آل جابر: هجوم مطار عدن يستهدف كل الشعب اليمني

آل جابر
آل جابر

آل جابر: هجوم مطار عدن يستهدف كل الشعب اليمني

السفير السعودي لدى اليمن: اتفاق الرياض سيمضي قدما وسيتحقق السلام في اليمن

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دبي - العربية.نت

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قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الأربعاء، إن استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها مطار عدن عمل إرهابي جبان، يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية.

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وأضاف آل جابر على تويتر إن الاستهداف يؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها صانعو الموت والتدمير، نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني.

وأكد السفير السعودي أن الاتفاق سيمضي قدما وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، مشددا على أن التحالف بقيادة السعودية مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني وحكومتة الشرعية.

ومع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن، في وقت سابق الأربعاء، وقعت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت المطار بعد قليل من هبوط طائرة تقل جميع الوزراء، باستثناء وزير الدفاع.

2 صور
2 صور
عدد من الجرحى في عدن
عدد من الجرحى في عدن

وحول سلامة الوزراء، قال "لم يتعرضوا لأذى"، وتم نقلهم إلى قصر المعاشيق في العاصمة اليمنية المؤقتة بعد الانفجار، مبيناً أنهم كانوا في الطائرة لحظة التفجير.

يشار إلى أن هذا الاستهداف جاء قبيل أن تستأنف الحكومة اليوم عملها، كما كان مقرراً سابقا، في حين تواجه تلك الحكومة الجديدة التي يرأسها معين عبدالملك، وتتكون من 24 وزيرا، جملة من التحديات، على رأسها الملف الأمني في المناطق المحررة.

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