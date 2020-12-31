خاوٍ ملأته بقع الدماء.. مكان انفجار عدن ينوح

3 انفجارات دوت في مطار عدن قبل ساعات، خلّفت قتلى وجرحى في هجوم إرهابي لاقى إدانات دولية كثيرة وتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة.

الهجوم الذي قتل 22 شخصاً وأصاب 50 آخرين ترك خلفه مشاهد قاسية جداً، بينها صور مؤلمة لجثث ارتمت أرضاً بعدما تفحمت.

وفي مقطع فيديو نشرته وكالة أسوشيتيد برس، أظهر مكان الانفجار بعد وقوعه، ظهر فيه المكان خالياً ملأته بقع الدماء.

فيما تكسرت الواجهات وملأت سيارات الإسعاف المكان.

26 قتيلاً وأكثر من 50 جريح

ووقعت 3 انفجارات بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية إلى عدن، عصر الأربعاء، ووفق وزارة الصحة اليمنية، بلغت حصيلة تفجير مطار عدن، 26 قتيلاً وأكثر من 50 جريحا، بينهم ممثلة الصليب الأحمر.

وقال مراسل "العربية"، إن الانفجارات وقعت داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، مشيراً إلى إصابة نائب وزير النقل في عدن ومسؤول آخر محلي، وعدد كبير من الطواقم الإعلامية.

كما أكد أن الانفجار كان ضخما، وصاحبه إطلاق نار، وتم نقل جميع الوزراء إلى قصر المعاشيق في عدن، مبيناً أن رئيس الحكومة اليمنية وأعضاءها لم يصابوا بأذى.