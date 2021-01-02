  • مباشر
اللغة

الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي باتت أخطر جماعة إرهابية في المنطقة 

الناطق باسم الجيش اليمني عبده مجلي
الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي

الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي باتت أخطر جماعة إرهابية في المنطقة 

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أكد الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، السبت، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، باتت "أخطر الجماعات الإرهابية في المنطقة، ولا تقل خطورة عن داعش والقاعدة".

وأضاف أن ميليشيا الحوثي، "ترتكب جرائم حرب بصورة شبه يومية، وتنتهك حقوق الإنسان، بكل هذه الدماء التي تسيل من الضحايا الأبرياء بصواريخها، متلذذة بسقوط الأبرياء بشكل سافر وجبان".

وأوضح الناطق باسم الجيش اليمني، في بيان، أن المجزرة الإرهابية الحوثية التي تسببت بمقتل 22 مدنياً، وإصابة أكثر من 50 آخرين، في مطار عدن الدولي، هجوم إرهابي غادر وجبان، ولا يقوم به إلاّ من تخلّى عن كل الأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

ولفت إلى أن الجرائم أصبحت سلوكاً متأصلاً في الميليشيات الانقلابية، التي تنتهز أي فرصة لارتكاب جرائمها مستهدفة أكبر قدر من الضحايا المدنيين.. مؤكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسيتم محاسبتها عليها آجلاً أم عاجلاً.

وزير خارجية اليمن: أدلة قاطعة على تورط حوثي بهجوم مطار عدن اليمن اليمن والحوثي وزير خارجية اليمن: أدلة قاطعة على تورط حوثي بهجوم مطار عدن

وأكد مجلي، أن الهجوم الإرهابي لن يعرقل سير عمل الحكومة والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض، واستكمال الشق العسكري، وأن الحكومة ستستمر في أداء مهامها ومسؤولياتها، ومنها دعم الجيش الوطني، الذي هو ماض في معركته ضد الميليشيات وسيعمل على هزيمتها وتخليص كل شبر من أرض الوطن من إرهابها وطائفيتها وأجندتها التي تعدّ خطرا على الشعب ومقدراته.

وأشار إلى أن الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها ستمضي في تحقيق الأمن والاستقرار ومواصلة استعادة الدولة والشرعية ومحاربة الانقلاب والإرهاب، وبدعم ومساندة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

ولفت الناطق باسم الجيش اليمني، إلى أن الصمت الدولي هو من جعل الميليشيات تتجرأ لارتكاب مثل هذه الجرائم، موضحا انها افتتحت العام 2020م، بقتل أكثر من 70 مواطناً، في مسجد بمحافظة مأرب، واختتمت العام بمجزرة في مطار عدن الدولي وبأسلحتها من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تقصف بها الآمنين، وكما عملت في أكثر من محافظة يمنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

طقوس مقدسة لوحيد حامد في الكتابة.. واتفاق ضمني مع الزعيم طقوس مقدسة لوحيد حامد في الكتابة.. واتفاق ضمني مع الزعيم
ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية

الأكثر قراءة

قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة
قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية
دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر
وفاة الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد عن 77 عاماً وفاة الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد عن 77 عاماً
رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي
بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية

قبل أن تذهب

دراسة جديدة لباحثين في جامعة ستانفورد الأميركية تكشف خفايا جديدة عن كورونا
دراسة جديدة لباحثين في جامعة ستانفورد الأميركية تكشف خفايا جديدة عن كورونا

اكتشف المزيد