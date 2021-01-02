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رئيس وزراء اليمن: هجوم المطار يهدف للقضاء على الحكومة

Yemen's Prime Minister Maeen Abdulmalik Saeed talks to a port official during a ceremony marking the delivery of cranes as a grant from Saudi Arabia to the Aden port, Yemen December 12, 2018. Picture taken December 12, 2018. REUTERS/Fawaz Salman
معين عبدالملك
اليمن والحوثي

رئيس وزراء اليمن: هجوم المطار يهدف للقضاء على الحكومة

معين عبدالملك من مكبه بعدن قال إن التقنيات التي استخدمت بالهجوم الإرهابي على مطار عدن تحمل سمات الحوثي

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العربية.نت، أسوشييتد برس

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قال رئيس الوزراء اليمني، السبت، إن الهجوم الصاروخي على مطار عدن كان يهدف إلى "القضاء" على الحكومة الجديدة في البلاد عند وصولها إلى المدينة الجنوبية الرئيسية - وهو هجوم جريء ألقي باللوم فيه على ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

من الهجوم على مطار عدن
من الهجوم على مطار عدن

وتحدث رئيس الوزراء، معين عبدالملك، إلى وكالة "أسوشييتد برس"، في مقابلة أجريت في مكتبه في قصر المشرق في عدن. هذه هي المقابلة الأولى لرئيس الوزراء مع وسائل الإعلام الدولية بعد أن نجا من هجوم الأربعاء، الذي أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل وإصابة 110 آخرين.

قال رئيس الوزراء: "إنه هجوم إرهابي كبير كان يهدف إلى القضاء على الحكومة، لقد كان رسالة ضد السلام والاستقرار في اليمن".

من الهجوم على مطار عدن
من الهجوم على مطار عدن

كرر عبدالملك اتهامات حكومته بأن المتمردين الحوثيين في اليمن مسؤولون عن الهجوم الصاروخي على المطار وهجوم بطائرة مسيرة على القصر، بعد وقت قصير من نقل رئيس الوزراء وحكومته إلى هناك.

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يُذكر أن الحكومة اليمنية الجديدة شكلت في ديسمبر.

وقال عبدالملك إن "التقنيات" المستخدمة في الهجوم الصاروخي على المطار كانت من السمات المميزة لاستراتيجية الحوثيين.

وقع الهجوم بعد لحظات من هبوط طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية في المطار. وأثناء نزول أعضاء من الوفد الحكومي، هز الانفجار المدرج، حيث اندفع العديد من الوزراء إلى داخل الطائرة أو ركضوا على الدرج بحثًا عن ملجأ.

وقال عبدالملك إن 3 صواريخ دقيقة التوجيه أصابت المنشأة، مستهدفة طائرته وصالة الوصول وصالة كبار الشخصيات في المطار.

وأضاف: "كانت دقة التوجيه كبيرة.. كانت عملية ضخمة".

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