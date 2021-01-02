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مجزرة حوثية جديدة ضحيتها 12 امرأة وطفلة بـ"عرس" بالحديدة

صورة من المجزرة الحوثية
اليمن والحوثي

مجزرة حوثية جديدة ضحيتها 12 امرأة وطفلة بـ"عرس" بالحديدة

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم

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ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الجمعة، مجزرة جديدة استهدفت عرس نسائي في محافظة الحديدة، غرب اليمن، ضمن مجازرها المتكررة على المدنيين وخروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية.

وبحسب معلومات أولية، فقد قتلت 5 نساء وأصيبت سبع أخريات بينهن ثلاث طفلات، بقذيفة مدفعية حوثية سقطت على قاعة أعراس نسائية جنوبي مدينة الحديدة.

وذكر شهود عيان ومصادر محلية، أن القذيفة التي سقطت بقاعة المنصور بشارع المطار، أطلقتها عناصر حوثية من جهة حديقة "حديدة لاند" الواقعة تحت سيطرة الميليشيات شرق مدينة الحديدة، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وتأتي هذه الجريمة الإرهابية، بعد أيام من استهداف ميليشيات الحوثي، مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون، ما أسفر عن إصابة خمسة من عمال المجمع.

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