شاهد.. إصابة مدنيين بقصف حوثي على أحياء سكنية بالحديدة

أصيب 3 مواطنين بقصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في حي منظر جنوب مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقال مصدر طبي في مستشفى الدريهمي: إن المواطنين حمود محمد مشعل وأسامة حمود عواش وعايش علي وبر، أصيبوا بجروح بليغة في أجسادهم جراء القصف الحوثي على منازل المواطنين في حي منظر.

وأضاف المصدر، أن الأهالي قاموا بإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من ارتكاب الميليشيات الحوثية جريمة بشعة راح ضحيتها 14 مدنيا بين قتيل وجريح بينهم نساء، إثر قصف شنته الميليشيات على صالة للأعراس في شارع المطار بمدينة الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

في السياق، تعرضت عدد من منازل المواطنين في حي منظر بمديرية الحوك جنوبي الحديدة، لأضرار كبيرة نتيجة قصف مدفعي لميليشيات الحوثي طال الأحياء السكنية في الحي.

ووثق تصوير فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مدى حجم الدمار الكبير الذي لحق بمنازل المواطنين، وما خلفه من خسائر مادية شاهدة على إجرام الحوثيين.

كما يظهر التصوير انتشال المواطنين بعض الأدوات المنزلية والمواد الغذائية من تحت أنقاض المنازل والمحلات التجارية.

إلى ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) عن "انزعاجها من التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة عديد المدنيين، نتيجة قصف على مديرية الحْوك" جنوبي شرق مدينة الحديدة، في أحدث خرق للتهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.

ودانت جميع خروقات اتفاق الحُديدة، محذرة الأطراف لتجنب إشعال المزيد من التوتر الذي يُلحق المزيد من الخسائر الإضافية بين صفوف المدنيين.