الجيش اليمني يسقط درون حوثية بالجوف.. وصور تكشف حجمها

أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران على مواقع الجيش بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وأكد مصدر عسكري، أن الجيش الوطني تمكن من إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع الجيش شرقي مدينة الحزم.

كما أظهرت صور نشرها الموقع الرسمي للجيش اليمني، حجم الطائرة وقطعها، والتي ترسلها الميليشيات الحوثية من أجل استهداف الجيش والمدنيين والنازحين.

وكثفت ميليشيات الحوثي، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، والتي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

وكانت مصادر إعلامية يمنية، كشفت مؤخراً عن قيام ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، بإجراء تدريبات في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء، على إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في مناطق سكنية دون العبء بمصير سكان القرى التي انطلقت باتجاهها تلك الطائرات، مشيرة إلى سقوط عدد من المسيرات في مناطق مأهولة وقرب أسواق شعبية.

وأكدت أن الميليشيات أجرت، عملية تدريب لعناصرها بوجود خبراء أجانب على إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في مديرية أرحب تم خلالها إطلاق عدد من الطائرات المفخخة وتتبع مسارها قبل أن يسقط عدد منها في مناطق سكانية، حيث سقطت طائرتان في منطقة عيال سريح شمال عمران، فيما سقطت طائرة في منطقة "عقار" وأخرى خلف سوق "شبيل" فيما سقطت طائرة رابعة بالقرب من سوق ضروان بمديرية همدان.