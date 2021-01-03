الصليب الأحمر باليمن: فقدنا 3 من موظفينا بانفجار مطار عدن

عقب الهجوم الإرهابي الذي هزّ مطار عدن، الأربعاء الماضي، وراح ضحيته 26 قتيلاً، أكد بشير الصلوي، المتحدث الرسمي باسم الصليب الأحمر في اليمن عن سقوط 3 قتلى و3 إصابات من موظفي المنظمة في الانفجار.

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية"، الأحد، "إن ما حصل في عدن لم يؤثر على عملياتنا".

كما أضاف "ما جرى يزيدنا إصراراً على مواصلة توصيل مساعداتنا إلى المحتاجين في البلاد.

مشيرا إلى أن الصليب الأحمر فقد 7 موظفين و10 متطوعين في اليمن منذ 2011.

وكان مطار عدن الدولي قد تعرض لهجوم صاروخي، الأربعاء الماضي لحظة وصول أعضاء الحكومة الجديدة على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من الرياض، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 140 شخصا بينهم مدنيون وقيادات أمنية وعسكرية وإعلاميون.

واتهم رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، ميليشيا الحوثي رسميا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي والذي قال إنه تم من خلال "صواريخ موجهة" وكشف عن معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولي هذه الأعمال.