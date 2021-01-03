  • مباشر
اللغة

الصليب الأحمر باليمن: فقدنا 3 من موظفينا بانفجار مطار عدن

من مطار عدن (16 أكتوبر 2020- فرانس برس)
عنصر من الصليب الأحمر في مطار عدن - أرشيفية

الصليب الأحمر باليمن: فقدنا 3 من موظفينا بانفجار مطار عدن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عقب الهجوم الإرهابي الذي هزّ مطار عدن، الأربعاء الماضي، وراح ضحيته 26 قتيلاً، أكد بشير الصلوي، المتحدث الرسمي باسم الصليب الأحمر في اليمن عن سقوط 3 قتلى و3 إصابات من موظفي المنظمة في الانفجار.

مئات النساء بمعتقلات الحوثي.. خطف واعتداءات جسيمة اليمن مئات النساء بمعتقلات الحوثي.. خطف واعتداءات جسيمة

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية"، الأحد، "إن ما حصل في عدن لم يؤثر على عملياتنا".

كما أضاف "ما جرى يزيدنا إصراراً على مواصلة توصيل مساعداتنا إلى المحتاجين في البلاد.

مشيرا إلى أن الصليب الأحمر فقد 7 موظفين و10 متطوعين في اليمن منذ 2011.

من استهداف مطار عدن (30 ديسمبر 2020- فرانس برس)
من استهداف مطار عدن (30 ديسمبر 2020- فرانس برس)

وكان مطار عدن الدولي قد تعرض لهجوم صاروخي، الأربعاء الماضي لحظة وصول أعضاء الحكومة الجديدة على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من الرياض، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 140 شخصا بينهم مدنيون وقيادات أمنية وعسكرية وإعلاميون.

واتهم رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، ميليشيا الحوثي رسميا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي والذي قال إنه تم من خلال "صواريخ موجهة" وكشف عن معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولي هذه الأعمال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

سليماني بمناطق حزب الله.. وناشطون ينتقدون سليماني بمناطق حزب الله.. وناشطون ينتقدون "طهران أولى"
الإجابة في أفلامه.. لماذا شمتت الإخوان بوفاة وحيد حامد؟ الإجابة في أفلامه.. لماذا شمتت الإخوان بوفاة وحيد حامد؟

الأكثر قراءة

انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية
"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية
روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني

قبل أن تذهب

هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا
هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا

اكتشف المزيد