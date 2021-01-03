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اليمن.. عودة الملاحة إلى مطار عدن اليوم

مطار عدن
مطار عدن - أرشيفية
اليمن والحوثي

اليمن.. عودة الملاحة إلى مطار عدن اليوم

أشاد وزير النقل عبد السلام حميد بالجهود التي بذلت في تجهيز المطار وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به في وقت قياسي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الحكومة اليمنية عودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات في مطار عدن الدولي، اعتباراً من اليوم، بعد الهجوم الذي طال المطار، الأربعاء الماضي.

وأشاد وزير النقل عبد السلام حميد بالجهود التي بذلت في تجهيز المطار، وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به في وقت قياسي.

وعملت فرق الصيانة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، خلال الأيام الماضية وبشكل مستمر، على إزالة مخلفات التفجير من صالات المطار وتنظيفها، على أن تُستكمل بقية أعمال الصيانة مع إعادة تشغيل المطار.

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شكل فريقاً للوقوف على الأضرار التي تعرض لها مطار عدن، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية بالمحافظة، وإدارة مطار عدن، بعد الاعتداء الذي وقع لحظة وصول أعضاء من الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة.

وتواجد بشكل عاجل فريق هندسي تابع للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في غضون 24 ساعة من حدوث الانفجار في موقع المطار، تضمن طاقماً من المقاولين والاستشاريين والخبراء الفنيين للإشراف على الأعمال، وتقييم الأضرار التي خلّفها التفجير على مبنى المطار، الذي يعد ثاني أكبر مطار في الجمهورية اليمنية بعد مطار صنعاء.

وبالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن، الأربعاء، وقعت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت المطار بعد قليل من هبوط طائرة تقل جميع الوزراء، باستثناء وزير الدفاع وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.

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