أصيب صياد يمني، السبت، بانفجار لغم بحري من مخلفات ميليشيات الحوثي الانقلابية، في ساحل منطقة الحيمة بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة، غرب البلاد.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الخوخة، أن الفرق الطبية استقبلت المواطن محمد وهبان علي حسن، مصاباً بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.

وأضافت المصادر، أن المواطن محمد أصيب بانفجار لغم بحري من مخلفات الحوثيين في ساحل الحيمة أثناء مزاولة عمله في الصيد بالبحر.

وأشارت إلى أن الفرق الطبية قامت بتقديم الإسعافات الأولية العاجلة للمصاب، ومن ثم تم تحويله إلى مستشفيات العاصمة عدن لاستكمال العلاج اللازم، نظراً لخطورة حالته.

وحولت ميليشيات الحوثي مناطق الساحل الغربي أكبر حقول ألغام على مستوى اليمن، ما تسببت في وقوع آلاف الضحايا من المدنيين بين قتيل ومعاق بينهم نساء وأطفال.

إلى ذلك، قصفت ميليشيات الحوثي الإجرامية شركة شمسان الصناعية المحدودة بقذائف مدفعية الهاون في كليو 16 شرق مدينة الحديدة.

وتسبب القصف الحوثي باندلاع حريق في أحد الهناجر التابعة لشركة شمسان، ما أدى إلى أضرار في الهنجر وإتلاف المواد الكرتونية التي بداخله.

ووثق تصوير نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، حجم الدمار الذي الحقه الحريق في الهنجر والذي استمر لساعات ليصل إلى أسوار شركة العيسائي الصناعية والتجارية المجاورة لشركة شمسان.

وتواصل ميليشيات الحوثي أرتكاب أعمالها العدائية بحق المدنيين والمنشأت التجارية والصناعية في مدنية الحديدة، بعد ساعات من ارتكابها جريمتين الاولى في قاعة الأعراس بشارع المطار والثانية بحي منظر.