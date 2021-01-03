قادمة من الخرطوم.. أول طائرة تحط في مطار عدن

حطت اليوم الأحد، أول طائرة قادمة من الخرطوم في مطار عدن بعد استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن الدولي، عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الأربعاء الماضي بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة، وعقب تأهيله العاجل من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وجرى التدشين بحضور وزراء الداخلية والنقل والتخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ عدن وقائد قوات التحالف في عدن، الذين وضعوا إكليلا من الزهور في موقع الحادث الإجرامي إيذانا باستئناف النشاط الملاحي في المطار.

إلى ذلك، قال محافظ عدن أحمد لملس، في تصريح صحافي عقب التدشين: "مطار عدن الدولي هو رمز السلام بيننا وبين الدول العربية والعالم الخارجي قاطبة، واليوم ندشن استئناف العمل فيه بعد الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع في تحدٍ غير عادي، حيث عملوا على مدار الساعات الماضية بتفانٍ وإخلاص".

وجدد التأكيد على أن عدن أبيّة على الإرهاب، و تنشد السلام، موجها رسالة للمجتمع الدولي دعا فيها للتحقيق في هذه الجريمة.. وأضاف" نتقدم بالشكر لكل من وقف معنا وساندنا، وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الذين نشكرهم شكر الشقيق لشقيقه الأكبر".

كان مطار عدن الدولي قد تعرض لهجوم صاروخي، الأربعاء الماضي لحظة وصول أعضاء الحكومة الجديدة على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من الرياض، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 140 شخصا بينهم مدنيون وقيادات أمنية وعسكرية وإعلاميون.

واتهم رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، ميليشيا الحوثي رسميا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي والذي قال إنه تم من خلال "صواريخ موجهة".. وكشف، عن معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولي هذه الأعمال.