شهدت مناطق بالحديدة، غرب اليمن، خلال الساعات الماضية، خروقات للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيا الحوثية، تمثلت في استهداف مناطق سكنية بالتحيتا وشرق عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، فيما فككت القوات المشتركة صاروخين بعد أن حولتهما ميليشيات الحوثي إلى عبوات ناسفة.

وتضررت عدد من منازل المواطنين في حي الجروبة بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة، جراء استهداف ميليشيات الحوثي.

ووثق تصوير نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، آثار الاستهداف الذي شنته ميليشيات الحوثي على حي الجروبة، والأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين وجدران منازلهم.

في السياق، ندد أهالي التحيتا بالجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحقهم دون أي اعتبار للإنسان وحرماته.

وعبرت نساء حي الجروبة عن استيائهن، وقلن إن ميليشيات الحوثي لا تتركهن يستقررن في منازلهن، حيث يتعرضن لقصف متواصل من الحوثيين.

جاء ذلك بعد ساعات من استهداف مماثل شنته ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية في شارع الخمسين وكيلو 16 شرق مدينة الحديدة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية المتمثلة باتفاق ستوكهولم.

كما استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة بالأسلحة المتوسطة.

وذكر مصدر محلي، أن الميليشيات أطلقت النار على المناطق السكنية ومنازل المواطنين في شارع الخمسين وكليو 16، مستخدمة الأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 بصورة كثيفة.

وأوضح المصدر أن حالة من الهلع سادت صفوف السكان القاطنين في المنطقة، نتيجة تساقط نيران ميليشيات الحوثي على منازلهم.

وتواصل ميليشيات الحوثي مسلسل خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية باستهداف المناطق السكنية ومنازل المواطنين في مديريات محافظة الحديدة.

كما رصدت القوات المشتركة 5 طائرات استطلاع حوثية فوق مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وقال مصدر عملياتي إن القوات المشتركة رصدت تحليق 3 طائرات استطلاع فوق منطقة الجبلية، وطائرتين فوق مركز مدينة التحيتا. وأضاف أن استمرار الميليشيات الحوثية بخروقاتها المتكررة يعتبر تصعيدا خطيرا للهدنة الأممية.

وكانت القوات المشتركة قد رصدت أمس، 11 طائرة استطلاع لميليشيات الحوثي فوق مناطق الحديدة، ضمن خروقات الميليشيات المتكررة للهدنة الأممية.

إلى ذلك، فككت الفرق الهندسية للقوات المشتركة صاروخين حولتهما الميليشيات الحوثية إلى عبوات ناسفة في منطقة القضبة غرب مديرية الدريهمي.

وقال مصدر هندسي بالقوات المشتركة، إن الفرق الهندسية قامت بعملية مسح ميداني لمنطقة القضبة، وتمكنت من العثور على صاروخين من مخلفات الحوثيين وفككتهما بنجاح. وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية زرعت الصاروخين في مربع بالغ الأهمية، حيث يعمل فيه مئات الصيادين من أبناء الدريهمي.