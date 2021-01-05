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حكومة اليمن تتهم الحوثيين بالهجوم على مطار عدن

من مطار عدن يوم 30 ديسمبر 2020
الهجوم على مطار عدن

حكومة اليمن تتهم الحوثيين بالهجوم على مطار عدن

قال إن الهجوم "محاولة إبادة جماعية للحكومة وضرب الدولة ورمزيتها واستهداف عدن"

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العربية. نت - أوسان سالم 

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جدد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، اتهام ميليشيا الحوثي بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة، لافتا إلى أن الدلائل والمعلومات ونتائج التحقيقات الأولية تشير إلى ذلك.

وتحدث عن أن "التحقيقات جارية وبشكل مكثف بعد اتخاذ كل الإجراءات لتحريز الأدلة ويمكن أن يتم إشراك جهات خارجية في هذا التحقيق" .

وأكد معين عبدالملك لدى لقائه أسر عدد من قتلى الهجوم في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الاثنين، أن ميليشيا الحوثي هي المستفيد الوحيد من هذا الهجوم الإرهابي، وقال: "لكنها لن تحقق ما سعت إليه بل زادت الجميع إصرارا على استكمال معركة اليمن والعرب المصيرية والوجودية في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة" .

ووصف ما حدث بأنها "محاولة إبادة جماعية للحكومة وضرب الدولة ورمزيتها واستهداف عدن".

وأضاف "أفكر بكل شخص كان على أرض المطار وعشت معهم لحظات مؤلمة وصاعقة وفقدنا أعزاء علينا وعليكم جميعا، ولا كلمات كافية تعبر عن ألم هذا الفقدان".

وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أن ما حدث لا بد أن يبقى في ذاكرة اليمنيين، مؤكدا أن الإنصاف لضحايا الهجوم الإرهابي لن يكون إلا بالنيل من الذين نفذوا وخططوا لهذا الهجوم الإرهابي ومن يقف خلفهم، وهو عهد في رقابنا جميعا.

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والأربعاء الفائت، ضرب هجوم إرهابي مطار عدن لحظة وصول طائرة تقل الحكومة الجديدة إلى المطار، وفيما نجا جميع من كان على متن الطائرة، قتل 26 شخصاً وأصيب حوالي 110 آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون وإعلاميون وعاملون في المطار ومسافرون كانوا بانتظار رحلتهم إلى القاهرة.

وتعرض المطار لهجوم إرهابي بثلاثة صواريخ، أحدها انفجر في الصالة الرئيسية للمطار، وآخر في مدرج المطار، وثالث في المكان الذي كان قد خصص لعقد المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة.

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