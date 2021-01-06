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اليمن يجدد دعوته للمجتمع الدولي لإعلان الحوثيين "جماعة إرهابية"

الإرياني يعود جرحى مطار عدن
اليمن والحوثي

اليمن يجدد دعوته للمجتمع الدولي لإعلان الحوثيين "جماعة إرهابية"

اسفر قصف مطار عدن عن مقتل 27 وإصابة 108آخرين من منتسبي الإعلام والثقافة والأمن والمدنيين الذين كانوا متواجدين اثناء الحادث الارهابي

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العربية. نت - أوسان سالم

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جدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الثلاثاء، دعوة بلاده للمجمتع الدولي لإعلان ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" ووضعها على لوائح الارهاب تمهيدا لملاحقة قادتها وتقديمهم للمحاكمة.

جاء ذلك خلال زيارته في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لجرحى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة.

ولفت الإرياني إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران واستهدف الحكومة لحظة وصولها مطار عدن الدولي، اسفر عن مقتل 27 وإصابة 108آخرين من منتسبي الإعلام والثقافة والأمن والمدنيين الذين كانوا متواجدين اثناء الحادث الارهابي.

ولفت وزير الإعلام اليمني، إلى الضريبة الباهظة التي يدفعها الشعب اليمني جراء جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تستهدف الاعيان المدنية والاحياء السكنية والمطارات المكتظة بالمدنيين.

وأكد أن هذه الجريمة تندرج ضمن جرائم الحرب التي تضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة والمحاكمة الدولية.

واشاد الإرياني، بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية التي دفعت باتفاق الرياض الى الامام وصولاً الى إعلان الحكومة وعودتها الى العاصمة المؤقتة عدن.

والأربعاء الفائت، ضرب هجوم إرهابي مطار عدن لحظة وصول طائرة تقل الحكومة الجديدة إلى المطار، وفيما نجا جميع من كان على متن الطائرة، قتل 26 شخصاً وأصيب حوالي 110 آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون وإعلاميون وعاملون في المطار ومسافرون كانوا بانتظار رحلتهم إلى القاهرة.

من تفجير مطار عدن باليمن
من تفجير مطار عدن باليمن

و تعرض المطار لهجوم إرهابي بثلاثة صواريخ، أحدها انفجر في الصالة الرئيسية للمطار، وآخر في مدرج المطار، وثالث في المكان الذي كان قد خصص لعقد المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة.

واتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيات الحوثي بالوقوف خلف هذا الهجوم الدامي.

وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك في تصريحات صحافية، إن "التقنيات" المستخدمة في الهجوم الصاروخي على المطار، كانت من السمات المميزة لاستراتيجية الحوثيين.

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