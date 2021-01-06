أعلنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، مصرع 4 عناصر من ميليشيا الحوثي وأسر اثنين آخرين في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، أقصى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن أركان حرب اللواء الخامس حرس حدود العقيد محمد الجرادي، قوله "إن قوات الجيش الوطني تصدت لمجموعة عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية حاولت التسلل والالتفاف على مناطق الجيش في مديرية باقم شمال غرب محافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل 4 وجرح عدد منهم، إضافة إلى أسر اثنين آخرين، وإجبار من تبقى منهم على الفرار.

وأضاف الجرادي أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت قناصا ومجاميع من عناصر الحوثي عند محاولتها تعزيز العناصر المتسللة في ذات الجبهة.