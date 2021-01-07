الإرياني يدين الهجوم الحوثي على قرية في تعز.. "جريمة حرب"

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، "الحملة الهمجية لميليشيا الحوثي على أهالي قرية الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز".

وكتب الإرياني على تويتر الخميس: "ندين ونستنكر بأشد العبارات الحملة الهمجية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أهالي قرية الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز، وقصفها منازل ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذي خلف قتلى وجرحى بين النساء والأطفال لم تتضح حصيلتهم بعد".

١-ندين ونستنكر باشد العبارات الحملة الهمجية لمليشيا الحوثي المدعومة من ايران على أهالي قرية الحيمة بمديرية التعزية محافظة تعز، وقصفها منازل ومزارع المواطنين بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة والذي خلف قتلى وجرحى بين النساء والاطفال لم تتضح حصيلتهم بعد#صوت_واحد_الحوثي_جماعه_ارهابيه pic.twitter.com/x38qEe2Ajo — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 7, 2021

كما أوضح أن "ما تقوم به ميليشيا الحوثي من قتل وتنكيل بالمدنيين في قرية الحيمة وقصف منازلهم ونهب ممتلكاتهم بعد حملتين عسكريتين وفرض حصار غاشم على المنطقة منذ 3 أعوام، يمثل جريمة حرب وعقاب جماعي على أبناء المنطقة الذين رفضوا الانصياع لمحاولات إذلالهم وتركيعهم".

إلى ذلك أضاف: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفثس بإدانة هذه الأعمال الإرهابية، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عدوانها على قرية الحيمة ورفع الحصار المفروض عليها والإفراج الفوري عن كافة المختطفين من أبناء المنطقة".

يذكر أن مصادر محلية كانت أوضحت الأربعاء أن عناصر الميليشيات داهمت 18 منزلاً للمواطنين في الحيمة وفجرت منزلين، فيما تضررت منازل أخرى جراء القصف الحوثي الذي كان عنيفاً، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأفادت صحيفة "الشارع" المحلية، بأن ميليشيا الحوثي هاجمت الحيمة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بعد يوم من اشتباكات بين أهالي المنطقة ومسلحين حوثيين، حاولوا إجبار عدد من شباب القرية على القتال في صفوفهم.