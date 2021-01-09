  • مباشر
اللغة

ارتفاع ضحايا جرائم "الحوثي" في تعز.. ومطالبات بتدخل أممي

من تعز (أرشيفية من فرانس برس)

ارتفاع ضحايا جرائم "الحوثي" في تعز.. ومطالبات بتدخل أممي

الميليشيات دمرت 21 منزلاً وخطفت 45 مواطناً

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مركز تعز الحقوقي ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم ميليشيات الحوثي في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شمال محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، إلى 8 قتلى و24 جريحاً.

وأفاد المركز في بيان، مساء الجمعة، بأن "قرى الفودعية، والمنزل، وشعب المليح والخزيعة، والسائلة، بمنطقة الحيمة تتعرض لجرائم إبادة تشارك فيها عشرات الأطقم والمدرعات المصفحة والدبابات والمدفعية الثقيلة التي حشدها الحوثيون في حملة عسكرية تواصل قصفها الوحشي وحصارها المطبق لقرى المنطقة منذ الأربعاء".

الصحة العالمية والصين ثانية.. جديد تحقيق طال انتظاره العرب والعالم الصحة العالمية والصين ثانية.. جديد تحقيق طال انتظاره

كما أوضح أن "مداهمة واقتحام قرى المنطقة، الجمعة، أسفرت عن مقتل المواطن محمد عادل لطف أمام منزله في قرية الفودعية، وسقوط 13 جريحاً من المدنيين ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 8 بينهم نساء وأطفال و24 جريحاً معظمهم من النساء".

مداهمة واختطاف

إلى ذلك رصد مداهمة الحوثيين لـ63 منزلاً، 55 منهم في قرية المنزل وحدها، واختطاف 45 مواطناً من داخل منازلهم، فيما لا تزال عمليات المداهمة والاختطافات متواصلة.

وبلغ عدد المنازل التي تعرضت للتدمير الكلي نتيجة تفجيرها 5، إضافة إلى تدمير 13 منزلاً بالقصف المتواصل. كما قامت ميليشيات الحوثي بإحراق 3 منازل بعد مداهمتها وإخراج العوائل منها، وفق البيان.

عناصر من الحوثيين (أرشيفية)
عناصر من الحوثيين (أرشيفية)

ضرورة التدخل العاجل

كما اعتبر المركز "الصمت المطبق للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أمام المجازر الجماعية التي تواجهها قرى الحيمة وأبناؤها المحاصرون انتكاسة مخزية لمنظومة القيم الإنسانية وحقوق الإنسان"، مشدداً على "ضرورة التدخل العاجل لإيقاف عداد الانتهاكات والمجازر الجماعية التي تتصاعد بشكل مخيف مع مرور كل ساعة".

إلى ذلك دعا ممثلي وكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لتسيير قافلة إنسانية مستعجلة لكسر الحصار المفروض على قرى منطقة الحيمة وإسعاف الجرحى وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التي باتت بلا مأوى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

قصة تغيّب رئيس أميركي عن حفل التنصيب قبل 152 عاماً قصة تغيّب رئيس أميركي عن حفل التنصيب قبل 152 عاماً
خامنئي منع لقاح فايزر.. لكن إيران منحت مخترعه جائزة! خامنئي منع لقاح فايزر.. لكن إيران منحت مخترعه جائزة!

الأكثر قراءة

هذه شروط دخول القطريين إلى السعودية هذه شروط دخول القطريين إلى السعودية
طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر
شاهد أين وكيف كان ترمب يتابع غزو أنصاره لمبنى الكابيتول شاهد أين وكيف كان ترمب يتابع غزو أنصاره لمبنى الكابيتول
فيديو مؤثر.. سعودي ينقذ طفلاً جرفته السيول في عسير فيديو مؤثر.. سعودي ينقذ طفلاً جرفته السيول في عسير
السعودية: رفع تعليق رحلات الطيران الدولي بالكامل في 31 مارس السعودية: رفع تعليق رحلات الطيران الدولي بالكامل في 31 مارس
تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب

قبل أن تذهب

أخطر ما في اقتحام مبنى الكابيتول!
أخطر ما في اقتحام مبنى الكابيتول!

اكتشف المزيد