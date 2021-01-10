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"زياراته فارغة".. الحوثي يشن هجوماً على المبعوث الأممي

In this image obtained from the United Nations, UN envoy for Yemen Martin Griffiths speaks at the UN Security Council on May 15, 2019, in New York. Griffiths warned Wednesday that despite a rebel withdrawal from key ports, the country still faced the threat of a resumption of all-out war. Despite the significance of the last few days, Yemen remains at the crossroads between war and peace, Griffiths told the UN Security Council.
مارتن غريفثس
اليمن والحوثي

"زياراته فارغة".. الحوثي يشن هجوماً على المبعوث الأممي

وصف المتحدث باسم الميليشيا محمد عبدالسلام فليتة زيارات غريفثس بـ"الفارغة" وشكك في جدوى المساعي الأممية

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دبي - قناة العربية

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أثارت زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفثس إلى مدينة عدن استياء قيادات ميليشيا الحوثي واستبعدوا التوصل إلى حل سياسي وشيك، حيث وصف المتحدث باسم الميليشيا محمد عبدالسلام فليتة زيارات غريفثس بـ"الفارغة" وشكك في جدوى المساعي الأممية.

كما استبعد القيادي في الجماعة وعضو فريقها المفاوض عبدالملك العجري التوصل إلى أي اتفاق سلام قريب ترعاه الأمم المتحدة.

واشترط فتح مطار صنعاء ورفع القيود المفروضة على الموانئ من قبل الحكومة الشرعية والتحالف، مشيراً إلى أن تلك الشروط أهم بالنسبة لجماعته من وقف إطلاق النار.

واتهم العجري أيضاً الأمم المتحدة بالتواطؤ ضد جماعته، وزعم أنها قدمت التسهيلات فيما يخص الموافقة على وصول فريق فني لتقييم وإصلاح ناقلة النفط صافر المهددة بالانفجار في البحر الأحمر.

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في ختام زيارته إلى عدن، عبر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، الخميس، عن أمله في أن يكون وصول الحكومة لعدن بداية التعافي بعد عام محفوف بالتحديات.

وقال إن الهجوم الذي وقع في مطار عدن كارثي، ليس بسبب ما خلفه من ضحايا مدنيين فحسب، بل لما له من تداعيات سياسية قد تؤدي إلى انعدام الثقة.

وكان مراسل "العربية" في اليمن، قد أفاد في وقت سابق الخميس، بوصول المبعوث الأممي مارتن غريفثس إلى مطار عدن الدولي للقاء الحكومة اليمنية الجديدة في قصر المعاشيق.

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