دعا البرلمان اليمني، مساء الاثنين، الكونغرس الأميركي بمكونيه الشيوخ والنواب إلى إصدار قرار إدراج ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً على لائحة المنظمات الإرهابية، وذلك بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية أجنبية.

وأشاد البرلمان اليمني في بيان صحافي، بقرار الإدارة الأميركية بإدراج ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً على لائحة المنظمات الإرهابية ووضع قيادتها على قائمة الإرهاب.

وقال إن هذا القرار " سيكون له مردود كبير على السلم والأمن الدوليين وسيدفع بهذه الميليشيات للجلوس على مائدة المشاورات واحترام الاتفاقات والمعاهدات التي كانت تضرب بها عرض الحائط بعد كل توقيع مباشرة غير مبالية بالمواقف الدولية والقرارات الأممية بل وتحديها الصارخ للعالم".

وأكد البيان، أن القرار الصادر عن وزير خارجية الولايات المتحدة المتضمن إدراج ميليشيات الحوثي الانقلابية على لائحة المنظمات الإرهابية مدللاً بالحيثيات المبنية على الحقائق والوقائع التي ستقدمها الخارجية الأمريكية للكونجرس ليصدر قراره بذلك، أن العالم قد أدرك وتأكد له حقيقة الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأشار البرلمان اليمني إلى ما تقوم به الميليشيات الحوثية من تدمير لليمن أرضاً وإنساناً وما تشكله من خطرٍ على السلم والأمن الدوليين والتي كان آخرها الجريمة الإرهابية التي نفذتها المليشيات بمطار عدن الدولي واستهدفت من خلالها الحكومة وصالة الاستقبال بالمطار المدني وراح ضحيتها العشرات من المدنيين الموظفين والمسافرين وموظفو منظمات إنسانية.

وناشد البرلمان اليمني، برلمانات العالم لدعم هذه الخطوة ودفع حكومات بلدانها باتخاذ موقف تدين الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها من أجل أن تنعم الإنسانية باليمن بالأمن والاستقرار ويزول الخطر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.