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تعز.. رصاص قناص حوثي يختطف حياة طفلة بالخامسة من عمرها

الطفلة نهال عبده قائد الشرعبي
اليمن والحوثي

تعز.. رصاص قناص حوثي يختطف حياة طفلة بالخامسة من عمرها

أسعفت بحالة خطيرة وبقيت تحت العناية المركزة لأيام لتفارق الحياة بعد أن عجز جسدها الصغير عن المقاومة

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العربية. نت - أوسان سالم 

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توفيت طفلة يمنية عمرها خمس سنوات، الإثنين، متأثرة بإصابتها برصاص قناص ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وأكد مركز تعز الحقوقي، وفاة الطفلة نهال عبده قائد الشرعبي (٥ سنوات) في مستشفى الصفوة متأثرة بإصابتها بطلقة قناصة الحوثي في حي المفتش شمال مدينة تعز بتاريخ 20 ديسمبر.

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وأوضح أن الطفلة أسعفت إلى المستشفى بحالة خطيرة وأجريت لها عدة عمليات وبقيت تحت العناية المركزة لأيام، لتفارق الحياة، اليوم الاثنين، بعد أن عجز جسدها الصغير عن المقاومة أكثر.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي التي أعلنت الولايات المتحدة تصنيفها على قوائم الإرهاب شددت عملياتها بالقنص والقصف ضد المدنيين في ضواحي مدينة تعز، وليس آخر جرائمها المستمرة في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق المدينة، والتي خلفت 11 قتيل و31 مصاباً، بالإضافة إلى تدمير منازل واختطاف العشرات.

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