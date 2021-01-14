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العثور على لغم بحري إيراني من نوع "صدف" غربي اليمن

العثور على لغم بحري في اليمن
اليمن والحوثي

العثور على لغم بحري إيراني من نوع "صدف" غربي اليمن

تم التعامل معه وتفكيكه وتفجيره من قبل فريق مختص

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العربية.نت - أوسان سالم

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عثرت هندسة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، على لغم بحري زرعته الميليشيات الحوثية الإرهابية في مياه البحر الأحمر غربي البلاد.

وأفاد مصدر عسكري في الفرق الهندسية، أن دورية من وحدة الهندسة تلقت بلاغاً عن جسم غريب جرفته الأمواج إلى قرب اللسان البحري في منطقة غليفقة، وسرعان ما تم التعامل معه وتفكيكه وتفجيره من قبل فريق مختص.

ولفت المصدر، بحسب بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أمس الأربعاء، إلى أن هذه النوعية من الألغام البحرية مختلفة الأحجام زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية ضمن الأجندة الإيرانية لتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.

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وفي السياق، أوضح ركن الهندسة في المقاومة الوطنية بالقوات المشتركة المهندس محمد ثامر حزام، أن اللغم البحري صناعة إيرانية نوع صدف يعمل بالاصطدام.

وأكد في تصريح صحافي، أن قوارب الصيادين أو السفن معرضة لخطر هذه الأنواع من الألغام الإيرانية.

وأوضح أن هذا اللغم يعد الثاني والعشرين من نوعه الذي عثرت عليه وأتلفته هندسة القوات المشتركة، فضلا عن عشرات الألغام المماثلة عثرت عليها بقية الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة والعاملة في الساحل الغربي.

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