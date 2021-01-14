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اليمن.. تفكيك حقول ألغام حوثية في الجوف

من عمليات تطهير الألغام
من عمليات تطهير الألغام
اليمن والحوثي

اليمن.. تفكيك حقول ألغام حوثية في الجوف

دعوة إلى توخي الحذر والابتعاد عن الطرق المهجورة والتي قد تحتوي على ألغام حوثية

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العربية.نت - أوسان سالم 

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تمكنت فرق هندسية تابعة للبرنامج الوطني للألغام، بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، من تفكيك حقول ألغام على امتداد سبعة كيلومترات، زرعتها ميليشيا الحوثي في مديرية خب والشعف، التابعة لمحافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وقال مدير البرنامج الوطني للألغام، أمين العقيلي، في تصريح صحافي، إن الفرق الهندسية تمكنت، الأربعاء، من نزع وتفكيك ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي على امتداد 7 كيلومترات، في الطريق الرملي العام في منطقة الريان بمديرية خب والشعف.

لغم حوثي
لغم حوثي

وأضاف أن الفرق الهندسية مستمرة في تطهير الطرقات ومناطق الرعي والمناطق السكنية في خب والشعف، بعد أن زرعتها ميليشيا الحوثي بالألغام بشكل مكثف.

ودعا العقيلي، المسافرين والسكان المحليين إلى توخي الحذر والابتعاد عن الطرق المهجورة، والتي قد تحتوي على ألغام حوثية.

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واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعها الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، ومعظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليًا، لتنفجر مع أقل وزن.

وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع الآلاف ضحايا لها الآن ومستقبلاً بين قتلى ومعاقين، خصوصاً أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط، الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعبا للغاية.

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