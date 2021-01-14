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اليمن.. شاهد تقدم الجيش اليمني في جنوب مأرب

من عمليات الجيش اليمني في مأرب
من عمليات الجيش اليمني في مأرب
اليمن والحوثي

اليمن.. شاهد تقدم الجيش اليمني في جنوب مأرب

أسفرت المعارك التي استمرّت لساعات عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح

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العربية.نت - أوسان سالم 

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نشرت قوات الجيش اليمني، مشاهد مصورة توثق الانتصارات التي تحققت خلال الساعات الماضية في جبهة مراد جنوب محافظة مأرب.

وكانت وحدات من قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنّت هجوماً نوعياً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع والمرتفعات الجبلية الاستراتيجية في مديرية رحبة، من ضمنها سلسلة جبال قريضة ومرتفعات السليفة الاستراتيجية والمواقع المحيطة بهما.

وأسفرت المعارك التي استمرّت لساعات عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في الآليات والمعدّات القتالية.

هذا إلى جانب خسائر أخرى بشرية ومادية تكبّدتها الميليشيات بغارتين جويتين لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت آليات قتالية تابعة للميليشيات.

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وتظهر المقاطع المصورة التي نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، جانباً من احتفالات الجيش الوطني في أعالي الجبال بعد أن طهّروها من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية التي كانت تتخذ من هذه المرتفعات الجبلية منطلقاً لشن هجماتها الصاروخية والمدفعية على مواقع الجيش وعلى المدنيين في الطرقات والقرى الآهلة بالسكان.

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