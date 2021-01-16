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صد أكبر هجوم حوثي غرب اليمن ومصرع العشرات

اليمن والحوثي

صد أكبر هجوم حوثي غرب اليمن ومصرع العشرات

الحوثيون تكبدوا خسائر بشرية كبيرة تمثلت بمصرع العشرات من عناصرهم ما زالت جثثهم مرمية في خطوط النار

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العربية.نت - أوسان سالم 

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تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني من كسر أكبر هجوم للميليشيات الحوثية، اليوم السبت، في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة.

وأفاد مصدر عسكري أن القوات المشتركة المرابطة في الخطوط الأمامية تصدت لهجوم كبير نفذته ميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في الدريهمي.

من القتال في مديرية الدريهمي
من القتال في مديرية الدريهمي
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وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية كبيرة تمثلت بمصرع العشرات من عناصرها مازالت جثثهم مرمية في خطوط النار، بالإضافة إلى جرح عشرات آخرين.

ووثق فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، جانبا من المعارك التي خاضها جنود القوات المشتركة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وتزايدت مؤخراً وتيرة الهجمات الحوثية في مناطق متفرقة من الحديدة في تصعيد خطير للميليشيات قد يؤدي إلى إفشال الهدنة الأممية المتمثلة باتفاق ستوكهولم.

من القتال في مديرية الدريهمي
من القتال في مديرية الدريهمي
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