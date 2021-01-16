أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم السبت، تنفيذ عملية إتلاف وتفجير لـ1513 لغما وقذيفة غير متفجرة في مديرية ذباب بالساحل الغربي اليمني.

وقال القائم بأعمال فريق جمع وإتلاف القذائف المهندس يحيى عاطف، إن العملية التي نفذها الفريق، بإشراف من خبراء "مسام" وبحضور مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في محافظة عدن العميد قائد هيثم، شملت 92 لغماً مضاداً للدبابات، و12 لغماً مضاداً للأفراد، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمشروع "مسام".

وأضاف عاطف أن العملية "شملت أيضاً 224 قذيفة منوعة، و489 فيوز متنوعا، و692 ذخيرة متنوعة، بالإضافة إلى صاروخي طيران، وعبوتين ناسفتين".

وأشار إلى أن "الألغام والقذائف التي تم إتلافها، تم نزعها من قبل فرق مسام العاملة في مديريات المخا والوازعية والعمري وكهبوب وجبال الشيخ سعيد والخوخة والحنيشية وغيرها من القرى والمناطق في الساحل الغربي".

ونفذ المشروع منذ تدشين عمله وحتى الآن، 43 عملية إتلاف في الساحل الغربي، و95 عملية على مستوى اليمن.

واقتصر استخدام الألغام في اليمن على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات ومضاد للأفراد وألغام بحرية. ومعظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محلياً، لتنفجر مع أقل وزن.