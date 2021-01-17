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القوات اليمنية تصد هجوماً حوثياً في حيس.. ومقتل العشرات

الجيش اليمني في جبهة البيضاء
عناصر من القوات اليمنية - أرشيفية

القوات اليمنية تصد هجوماً حوثياً في حيس.. ومقتل العشرات

المدفعية اليمنية وجهت ضربات مركزة ضد عناصر الحوثيين ما أسفر عن تدمير ثلاثة أطقم محملة بالعتاد

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دبي - العربية.نت

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أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة اليمنية، الأحد، أن القوات المشتركة تصدت لهجوم نفذته جماعة الحوثي في حيس جنوب الحديدة، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصرها وإصابة آخرين.

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ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله إن "القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة ضد الميليشيات الحوثية شمال غرب مديرية حيس استمرت لساعات، وتكبدت الميليشيا خسائر مادية وبشرية كبيرة".

كما أضاف المصدر أن المدفعية وجهت ضربات مركزة ضد عناصر الحوثيين، "ما أسفر عن تدمير ثلاثة أطقم محملة بالعتاد".

وأشار إلى أن القوات المشتركة ما زالت تحاصر مجموعة من عناصر الحوثيين الذين حاولوا التسلل إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال.

هذا وكانت القوات المشتركة أحبطت، السبت، سلسلة من التسللات الحوثية المتتالية في الدريهمي وحيس والجبلية، في محاولة من الحوثيين للقضاء على عملية السلام والهدنة الأممية، بحسب ألوية العمالقة.

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