اليمن.. مقتل مسنة وإصابة طفل بنيران الحوثي في الحديدة

قتلت امرأة مسنة وأصيب رجل وطفل بنيران ميليشيا الحوثي الإرهابية، الأحد، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

واستهدفت الميليشيا الحوثية، فاطمة منصور علي (50 عاما) في مدينة حيس، برصاصة أودت بحياتها، وجرح الطفل عبدالرحمن زايد (10 أعوام)، كما أصابت نيرانها مواطنا في الدريهمي إلى جوار منزله.

كما قالت مصادر محلية، إن المواطنة المسنة فاطمة منصور، من أهالي مدينة حيس، جنوبي الحديدة، قتلت إثر إصابتها بطلقة نارية حوثية في البطن، جعلتها تفارق الحياة على الفور.

وأصيب طفل برصاص ميليشيا الحوثي في مدينة حيس، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الميليشيا بحق المدنيين.

من جانبه، ذكر مصدر طبي في مستشفى الخوخة، أن الطفل عبدالرحمن زايد من أهالي حيس، أصيب برصاص ميليشيا الحوثي في قدمه اليمنى.

وأضاف أن الفرق الطبية قدمت للطفل العلاج والإسعافات الأولية، ليتم تحويله إلى مستشفى أطباء بلا حدود لاستكمال العلاج اللازم.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من ارتكاب الميليشيا الحوثية جريمة مماثلة في الدريهمي، أدت إلى إصابة المواطن عبدالله أحمد بجانب منزله.

هذا وتواصل ميليشيا الحوثي انتقامها من المواطنين وارتكاب جرائمها الإنسانية، بعد الخسائر الفادحة التي تلقتها على أيدي القوات المشتركة في جبهات القتال.