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بساق واحدة.. فيديو موجع لطفلة يمنية توجه رسالة لغريفيثس

الطفلة شيماء

بساق واحدة.. فيديو موجع لطفلة يمنية توجه رسالة لغريفيثس

عبر الفيديو.. ما رسالة الطفلة شيماء ذات العشرة أعوام للمبعوث الأممي في اليمن!

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دبي - العربية.نت

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"واقفة على ساق واحدة، فيما الأخرى مبتورة"، هكذا ظهرت الطفلة اليمنية شيماء في فيديو موجع.

فقد فقدت تلك الصغيرة ساقها في قصف حوثي على حي سكني في تعز، وعزمت على تقديم رسالة إلى المبعوث الأممي مارتن غريفيثس، باللغة الإنجليزية تشكو فيها إرهاب الحوثيين الممارس على مدينتها منذ ستة أعوام.

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وفي مشهد مأساوي، روت الطفلة الحالة التي آلت إليها، ومتوجهة إلى غريفيثس، قالت " أنا شيماء من اليمن، عمري 10 سنوات وقد أصبحت أحد ضحايا الإرهاب الحوثي على مدينة تعز، مع آلاف الأطفال في عموم اليمن."

بدوره، نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مأساة الطفلة، لافتة إلا أن تلك النتيجة كانت جراء قصف الحوثي على حي سكني بمدينة ‫تعز‬، في واحدة من جرائم المليشيات المتواصلة بحق الطفولة والمدنيين في اليمن.

يشار إلى أنه في 6 يناير الجاري، أطلق الحوثيون حملة أمنية على عزلة الحيمة بمديرية التعزية شمالي شرق تعز، وفرضوا حصاراً على المنطقة، تحت مبرر مناصرة سكانها للشرعية.

وكانت ميليشيا الحوثي نفذت عمليات إعدام ميدانية وقتل ونهب واختطاف لمدنيين بينهم نساء وأطفال.

هذا وتواصل الميليشيا انتهاك حقوق الإنسان في اليمن مرتكبة أبشع الجرائم بحق مختلف الفئات وخصوصاً الأطفال، سواء بقتلهم أو إصابتهم وإعاقتهم، أو تجنديهم وحرمانهم من التعليم، وتشريدهم قسرًا في غالب الأحيان.

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